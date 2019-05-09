IGİAD Üyeleri aileleri İle Birlikte katıldığı ,Dernek yönetim kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde işletmeciliğini dernek genel sekreteri Serkan Aktunanın yaptığı Çorbanada bir araya geldi.İftar sonrası Derneğe yeni üye olan Vera Soğutma Sahibi Zeki Büyükkaragöze dernek rozeti takılmasının ardından ,İGİAD&EGAFED Başkanı Barış GÜMÜŞ bir konuşma yaparak katılım gösteren herkese teşekkür etti.Başkan Gümüş ayrıca uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “Çocuk susar sen Susma ..İhmal etme ihbar et” isimli Çocuk İstismarına yönelik dernek projesi hakkında bilgi vererek, İgiad'ın Çocuk İstismarına verdiği önemden bahsederek konu ile ilgili özel olarak tasarlanan şehrin her bölgesine dağıtımı yapılacak olan çıkartmaları üyelere dağıttı.