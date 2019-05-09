Gelendost İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerimize yönelik olarak Süt Hijeni kursu düzenlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, düzenlenen "Süt Hijyeni'' kursuna Gelendost İlçesi Merkez ile Balcı, Yeşilköy, Yaka, Bağıllı, Hacılar, Madenli köylerinden kursiyerler katılmıştır. 4 gün (32 saat) süren kursa 21 kursiyer katılarak "Kurs Bitirme Belgesi'' almaya hak kazanmıştır. Kurs süresince kursiyerlere, gıda güvenliğine yönelik; sütün soframıza gelinceye kadar ki geçirdiği tüm aşamalar (sütün sağımdan işleme tesislerine gidene kadar ki dönemde hijyen esasları, süt hijyeni, süt ve sağım hijyeni, sütte bozulmaya neden olan etmenler, genel ve özel hijyen kuralları, sağım alet ve ekipmanları temizlik ve dezenfeksiyonu, sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, soğutma alet ve ekipmanı hijyeni, sütün sıcaklık kriterleri, sistemin temizlik ve dezenfeksiyonu, kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, temizlik planı, süt toplama merkezlerinin özellikleri vb. ) gibi konular ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca süt kaynaklı bulaşabilecek hastalıklar (mastitis hastalığı gibi) ilgili konularda anlatılarak, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, sağaltım yöntemleri de yine kursu veren eğiticilerin tecrübeleri ışığında kursiyerlere aktarılmıştır. Gerçekleştirilen eğitime katılanların tamamına yakınının hayvancılıkla uğraşması dolayısıyla verilen eğitimin yerinde, etkili ve verimli olduğu değerlendirilmektedir.Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V