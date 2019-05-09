Isparta'nın Aksu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 kuru sıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, av tüfeği, fişek ve 760 gram kenevir tohumu ele geçirildi.- Bir şüpheli gözaltına alındıIsparta'nın Aksu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aksu ilçesine bağlı Koçular köyünde ikamet eden F.K'nın (25) elinde kaçak silah olduğunu bilgisini aldı.Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 kuru sıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, av tüfeği, fişek ve 760 gram kenevir tohumu ele geçirdi.F.K. gözaltına alındı.ISPARTA (AA) -