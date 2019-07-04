CİTTASLOW MARKET’e AKIN ETTİLER:

ŞOKELMA YOK SATTI.

İşletmeciliğini Eğirdir Belediyemizin yaptığı Citta Slow Market’i ERAMUS PLUS Projesi kapsamında ziyaret eden 6 ülkeden yabancı öğrenciler burada satılan ürünlere hayran kaldılar. Eğirdir Citta Slow Markette satışta olan kavanozda bulunan ŞOKELMA ise büyük ilgi gördüğü gibi son 2 günde satış rekoru kırarak yok sattı.

Eğirdir Elma tatlısı, Elma sirkesi, Şokelma, elma reçeli, çıtır elma başta olmak üzere yerli el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerimiz son günlerde büyük ilgi görüyor. Eğirdir’e gelipte Eğirdir ile ilgili hediyelik eşya ve ürün almak isteyenler Citta Slow Marketlere akın ediyorlar.



Eğirdir Belediyesi



