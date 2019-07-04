Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak

Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası’nın devreye soktuğu ve diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı

enflasyon

a endeksli

konut

kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve

faiz

oranı 1.75’ten 1.50’ye gerilmiş oldu.

Enflasyon rakamlarında yaşanan düşüş son dönemde bankalar tarafından başlatılan 'Enflasyon Endeksli' Konut Kredilerinin de faiz oranlarını geriye çekti.