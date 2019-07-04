GÜRELLİ ÇİFTLİĞİ TANITIM VİDEOSU

Organik tarım için gereken önemli gübre çeşitlerinden olan vermikest ve vermikompost solucan gübresi ileöne çıkan Gürelli çiftliği yumurta üretim ve yumurta paketleme tesisni tanıttı., organik tarımın gelişmesine ve ekolojik dengenin kazanılmasını sağlar. Isparta'da solucan gübresi Antalya yolu üzeri pürlü plaza karşısı yeşil vadi kırmızı solucan çiftliği sav kasabası'nda üretilmektedir.Tesis yetkilisi Gültekin Gürelli, sağlıklı bitki yetiştirmek için solucan gübresi kullanılması tavsiyesinde bulundu.İşte Antalya yolu üzerinde bulunan Gürelli Çiftliği tanıtım videosu...