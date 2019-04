EBELER HAFTASI



Herkesin dünyaya geldiğinde ilk tanıştığı insan olan ebelerimizin değerini bir kez daha hatırlamamız gereken bir haftadayız.

Ebe, Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapan, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğumdan sonra anneyi ve bebeği izleyen, normal veya riskli doğumlar ve tüm bu aşamalarda ilgili kontrol, müdahale ve gerekli bakımı yapabilen, aile planlaması uygulamalarına katılan, gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen meslek elemanıdır.

Bütün ebelerimizin; hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunulabilmesinde kendilerine büyük görevler düştüğünün bilinci ile görevlerini eksiksiz yapma gayreti içerisinde olduklarına inanıyoruz.

Ebelerimiz, Koruyucu Sağlık Hizmeti verebilmek için hastanelerimiz, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlık Evlerinde de görevlerini en iyi şekilde yapmaktadırlar. Ebeler Koruyucu Sağlık Hizmetleri olarak hastalara karşı, alması gereken tedbirler, toplumun beslenmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hastalık halinde nerelere başvurulacağı ve birçok konuda halkı bilgilendirmektedir. Herkesimden halkın kolayca ulaşabildiği, sorununu, sırrını paylaştığı ebelerimizin iyi yetişmiş ve bilgi ile donanmış, yeniliklerin yakın takipçisi kişiler olması bakımından, iyi birer eğitimci, psikolog aynı zamanda arkadaş olduğu gerçeği inkâr edilemez. Sizler, bebeklerimizin en iyi şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olan, gelecek kuşakların sağlıklı bir şekilde yetişmesinde çaba harcayan kutsal insanlarsınız.

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görev ifa etmektedirler.

Kutlanmakta olan 21-28 Nisan Ebeler Haftası vesilesi ile ilimizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimize selam ve sevgilerimi sunuyor daha güzel yarınlarda halkımıza el ve gönül birliği ile hizmet etmeyi sürdürmemizi diliyorum.



Hayata atılan ilk çığlığa uzanan sıcacık bir el…







Dr. Mehmet KARAKAYA

Isparta İl Sağlık Müdürü