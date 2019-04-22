YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ’NDE BULDU

Isparta Şehir Hastanesi Haber Bülteni60 Yaşında olan Sultan YEŞİL uzun zamandır çektiği böbrek ağrıları için Üroloji Polikliniğimize başvurdu. Üroloji Uzmanımız Op. Dr. Yunus ÜNAL tarafından muayene edilen hastamız yapılan tetkikleri sonucunda hastanemizde ilk kez uygulanan SUPİN PCNL(Sırtüstü yatırılarak yapılan Kapalı Böbrektaşı Ameliyatı) ile sağlığına kavuşturuldu.Sırtüstü yapılan ameliyatın kilolu hastalar ve kronik hastalıkları bulunan hastalar için komplikasyonsuz ve hiçbir sıkıntı olmadan sonuçlandığını belirten Yunus ÜNAL,” bu şikayetlerle başvuran fakan kilolu olup solunum sıkıntısı, tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan hastalarımızda uyguladığımız bu ameliyat hastanemizde ilk kez uygulanmış olup, SGK kapsamında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.”Diye konuştu.Yurtdışında yaşadığını belirten Sultan YEŞİL yıllardır böbrek ağrıları çektiğini, yurtdışında ve yurtiçinde defalarca kez doktorlara gittiğini ve ameliyatı çok riskli olduğu için yapmadıklarını belirterek ;” Isparta Şehir Hastanesi’nde Yunus Beyin adını duyup geldim. Doktorum ameliyatımı yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ameliyatımda ve hastanede yattığım sürede doktorum, hemşirelerim, çalışanlar çok güzel ilgilendiler. Yemekler bile ayrı kapaklı geldi. Avrupada böyle hastane yok. Herkese anlatıyorum. Allah hepsinden razı olsun. “ diye konuştu.