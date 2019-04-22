Üniversitemizin minik öğrencileri, Ulu Önder Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında gönüllerince eğlendi.Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi PAGUK tarafından düzenlenen etkinlikte, SDÜ Kreş ve Anaokulunun küçük üyeleri, Teke Zeybek Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Kafkas yöresine ait oyunları sergiledi.Dünya çocuklarına böylesine anlamlı bir günü armağan eden Atatürk’ü minnetle andıklarını ifade eden Kreş ve Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ömer Samsunlu, “Bu anlamlı günde çocukların sunduğu halk oyunları gösterisi geleneğimizin bir parçasıdır. Biz de küçük yaşlarda çocuklarımıza milli değerleri aşılamaya çalışıyoruz.” dedi.