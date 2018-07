Has Tavuk Isparta'da hizmet ağını genişleterek 3 şubesiyle hizmet vermeye başladı.Toptan fiyatına perakende tavuk ve piliç ürünleri satışı yapan Has Tavuk'ta ayrıca çeşitli kampanyalar ve kızarmış tavukta bulunuyor.1972 den beri Türkiye genelinde hizmet veren Has Tavuk'ta kuru kesim yapılmaktadır.Özkanlar Kavşağ alt geçit karşısıÇelebiler mahallesi 119 cadde No:2Yedişehitler mahallesi 108 cadde No:84