HAS TAVUK ISPARTA'DA 3. ŞUBESİNİ AÇTI
Has Tavuk Isparta'da hizmet ağını genişleterek 3 şubesiyle hizmet vermeye başladı.
Toptan fiyatına perakende tavuk ve piliç ürünleri satışı yapan Has Tavuk'ta ayrıca çeşitli kampanyalar ve kızarmış tavukta bulunuyor.
1972 den beri Türkiye genelinde hizmet veren Has Tavuk'ta kuru kesim yapılmaktadır.
HAS TAVUK ISPARTA ŞUBELERİ
Özkanlar Şubesi: Özkanlar Kavşağ alt geçit karşısı
Çelebiler Şubesi: Çelebiler mahallesi 119 cadde No:2
Yedişehitler Şubesi: Yedişehitler mahallesi 108 cadde No:84