Haldun Dormen’in “Küllerin Arasından” İsimli Oyunu SDÜ Sahnesindeydi

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Türk eğitmen, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen’in yazıp oynadığı “Küllerin Arasından” isimli tiyatro oyunu, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi sahnesinde seyircisi ile buluştu.Usta oyuncular Defne Yalnız, Almıla Uluer ve Kerem Atabeyoğlu’nun performansları ile göz doldurduğu oyunda; kimi zaman yaralarını bir türlü saramayan, kimi zaman umudunu koruyan bir grup insanın kader ortaklığı ve hep merak edilen sahne arkasının bazen neşeli bazen hüzünlü bazen de gergin olayları seyirciye aktarıldı.