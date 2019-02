Süleyman Demirel Üniversitesi ile İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi (İLMAR) işbirliğiyle düzenlenen “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda başladı.Konusu itibariyle sahasında bir ilk olma özelliği taşıyan şuranın açılış konuşmasını İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Efe gerçekleştirdi. Efe, “Bu güzel etkinlik ile birlikte ilim dallarına ve sosyal bilimlere bakışımız bir nebze değişirse hayata olan bakış açımızın da değişeceğini düşünüyorum.” diyerek etkinliğin SDÜ ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği Başkanı aynı zamanda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Şimşek ise günümüzde sadece dini ilimlerde değil pozitif bilimlerde de tevhidi düşünce metodolojisinin kullanılmasının yeni bir bakış açısının oluşmasında büyük rol oynayacağını belirtti. Şimşek, tevhidi düşüncenin milli ve manevi değerlerle birlikte ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.Ardından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’in başkanlığında ilk oturumuna geçildi. Oturuma konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Seyfettin Erşahin “Tevhidi Anlayışla Siyer Yazımının Yeniden İnşası Üzerine”, Prof. Dr. Mustafa Yel “Tevhid Ekseninde Histoloji–Embriyoloji Biliminin İnşası”, Doç. Dr. Osman Şimşek ise “Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İlimler Nasıl İnşa Edilir?” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.“Tevhidi Anlayışla Siyer Yazımının Yeniden İnşası Üzerine” adlı sunumu ile öğrencilerle buluşan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin gerçekleştirdikleri birçok konferans ve etkinliklerde Peygamberimizin anlatılması konusunda eksik kaldıklarını dile getirdi. Erşahin, “Bizler bazı olaylara çok farklı bakmışız halbuki Molla Ferani gibi Tevhide bir üzüm salkımı gibi baksaydık durum çok farklı olurdu.” diye konuştu.Her ilmin kendine ait bir tanımının olduğunu ve bunun bir zenginlik olduğunu sözlerine ekleyen Erşahin, “Siyer ilmi de Nebi olarak Hz. Muhammed’den bahseder; amacı onun Üsve-i Hasene olduğunu ortaya koymaktır.” dedi.Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yel ise “Tevhid Ekseninde Histoloji–Embriyoloji Biliminin İnşası” konulu sunumu ile insanın dünyaya gelmeden önce ve dünyaya geldikten sonra İlahi bir tasarım ve muazzam bir yaratılış içerisinde olduğuna dikkat çekti.Vücudumuzun yapısından bahsederek tevhidi düşüncenin sadece dini ilimlerde değil pozitif bilimlerde de yer bulduğunu belirten Yel, “Bizler biliyoruz ki sindirim sistemimiz beslenmemiz açısından büyük önem arz ediyor. Bağırsaklarımızda bulunan üç bine yakın çıkıntı ile bağırsak yüzeyi genişliyor. Bizler günde 1,5 veya 2 kg yiyecek tüketiyoruz. Eğer bu çıkıntılar olmasaydı 15 kiloya yakın yiyecek tüketmek zorunda kalacaktık. İşte bu da bizlere ilahi mesaj ve ilahi dizaynı kanıtlıyor.” diye konuştu.Daha sonra “Tevhidi Düşünce İlmi Yöntem Anlayışına Göre İlimler Nasıl İnşa Edilir?” sorusuna cevap bulmak üzere İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Şimşek söz aldı.İslam inancına göre Tevhid anlayışı ve onun hakikatinin kıyamete kadar baki kalacağına değinen Şimşek, “Tevhid ve buna dayalı ilmi düşüncenin, tüm insanlığa hitap eden, her teknolojik düzeyde huzur bahşeden, her coğrafyada ve her iktisadi duruma göre denge düzeni kurabilen bir muhtevaya sahip olarak inşa edilir.” diyerek noktaladı.Şuranın öğleden sonraki oturumlarında; “Farz-ı Kifaye İlimler Hayatının Kendisidir”, “İçtimai (Sosyal) Adalet ve Güvenlik Anlayışlarının Tevhidi Düşünce Ekseninde Analizi”, “Trafik Kazaları Ve Hukuka Aykırı Sürücü Davranışlarının Terbiyesinde Tevhidi Düşünce”, “İhvan-ı Safa’da İlimler Tasnifi”, “Modern Batı Paradigmasındaki Tolerans Kavramı İle Dini Tevhidi Düşünce İçerisindeki Müsamaha Kavramının Felsefi Zihniyet Karşılaştırması”, “İnsan Kaynakları Yönetim Felsefesi” başlıklı sunumlar yer aldı.