2020 yılı Hac kuraları önceki gün çekildi. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirildi. Hac kurasına grup halinde giren hacı adaylarının sadece grup başı olan kişilerin e-devlet şifresi almasının yeterli olacağı açıklandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, kurada adı çıkan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan hacı adaylarına e-Devlet şifresi uyarısında bulundu.

Isparta ilinde Hacca gitmek üzere 2020 yılında ilk defa kayıt yaptıran 3 bin kişi ile birlikte bu sayı toplamda 15 bine ulaştığını ifade eden yetkililer; “Bilindiği gibi hac kuraları önceki gün yani 9 Ocak’ta çekildi. Kurada Isparta genelinden yaklaşık 800 kişinin hacca gitmesi bekleniyor. Kurada Hac Kesin Kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının yüzde 60’ı Diyanet, yüzde 40’ı Acenta organizasyonu ile gidebilmektedir.



“E – DEVLET ŞİFRENİZİ BİR AN EVVEL ALIN”

Hac ücretleri Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Geçen seneki en düşük hac ücreti 15.480 Riyal idi, 2020 yılı Hac ücretinin bu rakamların altında olmayacağı beklenmektedir. Bu ücret konaklama türlerine göre değişmektedir. Geçtiğimiz Hac döneminde Hac ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hesabına 2 eşit taksit halinde yatırılmıştır. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kuraya giren ve ismi çıkan hacı adaylarının,13 Ocak 2020 Pazartesi günü kesin kayıt yaptırabilmeleri için e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden önceden temin etmeleri çok iyi olacaktır. Kuranın çekileceği Perşembe gününden sonra e-Devlet şifresi almaları için ve hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması ve PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için e-Devlet şifrelerini bir an evvel almaları tavsiye edilmektedir. Hac kurasına girecek olan tüm Hacı adaylarına hayırlısı olmasını temenni ederiz” dediler.