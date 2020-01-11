TED ISPARTA KOLEJİ İLKOKULU CENTRUM GARDEN AVM

'de

gerçekleşen, TED Çocuk Korosu Kulübü, Karikatür kulübü ve Tasarım Atölyesi öğrencilerimizin yer aldığı,Müzik öğretmenlerimiz Fatma Culfa Arıç ve Selim Özer, Görsel Sanatlar öğretmenimiz Esra Uysal rehberliğinde Dönem sonu etkinliklerini gerçekleştirdiler. Barış Manço şarkılarıyla dinliyenlere keyifli dakikalar yaşatan Koro öğrencilerinden sonra ,Ritim kulübü öğrencilerinin etkinliği, ardından Karikatür kulübü öğrencileri ve Tasarım Atölyesi öğrencilerimizin Kendi tasarladıkları tişörtleri ile Podyumda yürüyen öğrencilerimiz , mutluluklarını aileleri ile paylaştılar. 3.sınıf öğrencilerimizin tabloları ve tasarım atölyesi, karikatür kulübü öğrencilerinin kendi tasarladıkları çantaları 12 Ocak tarihine kadar CENTRUM GARDEN AVM de sergilenmeye devam edecektir.