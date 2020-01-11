Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi

Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 11.01.2020 14:44
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'YA YENİ OTOPARK YAPILACAK!

Isparta Belediye Meclisi’nde askeri lojmanların yanına yapılacak otopark için milli savunma bakanlığı ile belediyenin arazi değişimi konusu görüşüldü.

Isparta Belediyesi Ocak Ayı son toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ile ilgili komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıda askeriye yanına yapılması planlanan otoparkla ilgili MSB'lığıyla takas edilecek araziler görüşüldü. Belediye meclisi imar komisyonu başkanı Mehmet Ören,Yazısöğüt Köyünde belediyeye ait askeriyenin kullandığı arazinin MSB'lığı ile tahsisin uygun bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü başdeğirmen: 2015 Yılından beri tahsis oluşturulamadığı için askeri lojmanlar yanında otopark yapılmadığını belirterek,otoparkın yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi.
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Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi
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