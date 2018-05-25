Ekonomi Bakanı Zeybekci döviz kuru yükselişi sonrası açıklamalarda bulundu. "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmaktadır. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir" dedi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan Zeybekci şu ifadeleri kullandı:"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir."Zeybekci'nin açıklamaları ardından dolarla ilgili bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.Bozdağ,"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir." yorumunda bulundu.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Dövizin yükselmesiyle ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini engellemek istiyor” dedi.Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolar açıklaması