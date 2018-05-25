Şehit aileleri ve gaziler onurlarına verilen iftar davetinde bir araya geldiler. Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine yaklaşık 800 kişi katıldı.Masaları tek tek gezen Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın konuklarına “hoş geldiniz” dedi. Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açan konuklar ardından Kur’an-ı Kerim tilavetine ve okunan dualara eşlik etti.İftar davetindeki konuşmasına şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine teşekkür ederek başlayan Vali Günaydın şehit ve gazi annelerine seslenerek; “Sizlerin büyük emekle büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz evlatlarınız bu cennet vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, bayrağımız için ve ezanımız için canlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaştılar, yaralandılar gazi oldular. Sizleri ziyaretlerimde, yaşadığınız acıyı sizlerle paylaşıyorum aynı zamanda yaşadığınız gururu da görüyorum o gururu da görünce sizlerle millet olarak ne kadar iftihar etsek azdır diyorum, Allah hepinizden razı olsun diyorum” dedi.Şehit aileleri ve gaziler için Isparta’da ki tüm kurumlarım ve kamu görevlilerinin var gücüyle çalıştıklarını belirten Vali Günaydın bunun dışında herkesin 24 saat boyunca kendisine ulaşılabileceğini söyledi.İftar davetinin ardından Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın şehit yakınları, gaziler ve ailelerini uğurladı.