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​GÜLÜN KIYMETİNİ ISPARTA BELEDİYESİ OLARAK ARTIRACAĞIZ

​GÜLÜN KIYMETİNİ ISPARTA BELEDİYESİ OLARAK ARTIRACAĞIZ
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
GÜLÜN KIYMETİNİ ISPARTA BELEDİYESİ OLARAK ARTIRACAĞIZ
 
Isparta Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Köy Buluşmaları” merkeze bağlı Gelincik Köyünde devam etti. Programda vatandaşlar belediyenin mehteran ekibinin gösterileri ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan’ın seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle güzel bir gün yaşadı. Çocuklar ise kendileri için kurulan balon park ve diğer etkinliklerle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Gelincik Köyünde düzenlenen etkinlik öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Haziran 2016’da Bitlis’te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Gül’ün baba ocağı ile yine Kıbrıs Gazisi Rahim Tuna’yı evlerinde ziyaret etti. Burada ailelerle bir süre sohbet eden Başkan Günaydın, şehidimizin babası Erdoğan ve annesi Zehra Gül ile Kıbrıs Gazisi Rahim Tuna’ya Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.
Ziyaretlerin ardından köy meydanına geçen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın kalabalık vatandaş topluluğunca karşılandı. İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan’ın birbirinden güzel ilahileri seslendirdiği programda konuşan Gelincik Köyü Muhtarı Erkan Sezgin, “Gül şehrinin gül yüzlü başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a köyümüzde böyle bir etkinlik düzenlediği için şahsım ve köy halkım adına teşekkür ederim” dedi. 1968 yılına kadar Burdur iline bağlı olduklarını ve ardından da Isparta’ya bağlandıklarını söyleyen Muhtar Sezgin, köylerinde gelincik çiçeğinin bol olmasından dolayı köylerinin adının Gelincik olduğunu belirtti. Köylerinin 1300-1400 rakımlı bir yerleşim alanı olduğunu ve 705 nüfusa sahip olduklarını aktaran Muhtar Erkan Sezgin, köylerinin geçimini sebze, meyve, gül ve hayvancılıktan karşıladığını belirtti. Sezgin, “Gelincik köyümüzde üretilen ürünler pazarlarda aranan bir markadır. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, üretim odaklı bir köyüz” derken Başkan Günaydın’ın Gökçay Mesirelik alanı projesini övdü ve kendilerinin de Değirmenönü mesireliğinin yapımı için çalıştıklarını belirtti. Sezgin köylerinde yapacak oldukları mesirelik alan için Başkan Günaydın’dan fidan, çim tohumu, ahşaplar, parke ve bayrak direği talebinde bulundu.
Köylerdeki vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Köylerimiz iyi, hoş, güzel insanlarla dolu. Sizlere nasılsınız demeye, neler yapabiliriz demeye geldik. Köylerimize karınca kararınca bir etkimiz, bir faydamız olur mu diye geldik” dedi. Gelincik köyünün heyecan dolu insanlara sahip olduğunu belirten Başkan Günaydın, Muhtar Sezgin’in isteklerini yerine getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.
Heyecan olan yerde umut, güzellik ve başarı olacağına değinen Günaydın, ‘Bugüne kadar neredeydin?’ şeklinde bir sorunun insanların aklına gelebileceğini kaydederek, 1,5 yıldan bu yana köyleri ziyaret ettiğini hatırlattı ve “Bu ziyaretlerin, etkinliklerin seçimle alakası yok. Sizler bizim komşumuzsunuz. Birbirimizi sevelim, sevilelim, bu dünyaya kimseye kalmaz. Sevgiyi yaşatalım” şeklinde konuştu. Köylerin gelecekte en büyük umut olacağını söyleyen Günaydın, “Köylerden, kente göç duracak. Köylerimizde huzurlu bir yaşam var. Üretmek lazım” görüşlerinde bulundu.
11-15 Mayıs tarihleri arasında Isparta Gül Fuarı ve Festivali düzenleyeceklerine dikkat çeken ve Gelincik halkını bu etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Gülün kıymetini Isparta Belediyesi olarak artıracağız. Düzenleyecek olduğumuz festival ve fuarla gülümüz Isparta ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Gül dikmek isteyen vatandaşlarımız gül diksin. Isparta’nın gülü daha da nimet haline gelecek. Gelincik köyümüzde kaliteli gül yetişiyor. Gül ekiminizi artırın. Gülle birlikte diğer ürünlerinizi ekip biçin, üretimden vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.
 
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ISPARTA HABER AJANSI
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