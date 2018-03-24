Türkiye’nin ilk Gül Müzesi kuruluyor

Gönen’e bağlı Güneykent Kasabası’nda, Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün’ün girişimiyle, Türkiye ilk Gül Müzesi kurulacak.



Konu hakkında açıklama yapan Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün: ‘Gül Kenti Güneykent Belediyesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulan GÜZE (Gül Müzesi) projesi ile Türkiye’nin ilk gül müzesini kuracak. 1020 metrekare alana oturan projede gülün tarımsal alanından , iptidai usulde Gülsuyu gülyağı çıkarmada kullanılan alet ve ekipmanlara, modern fabrika sürecine, koku atölyesine, Osmanlı gül arşivlerine, Aroma Terapi Atölyesine, eğitim salonlarına, uygulama salonuna ve eğitim için gelen misafirlerin konaklama odalarına kadar bir çok faaliyet alanı göz önüne alındı. Proje değeri yaklaşık 1.535.000 tl olup proje oluruna göre %75 i BAKA tarafından karşılanacak. Olası proje kabul olmama durumunda 2018 yılında şu ana kadar toplanan malzemeler ile eski belediye binasında müze çalışması başlamış olup gül turizmine gelen misafirlerimiz Müze’yi gezebilecekler. Müzede gül serüveninin tüm alet ve ekipmanları sergileneceğinden dolayı elinde güle dair malzeme( gül kazanı İmbik, Gülsuyu şişesi, gülyağı şişesi, esans şişeleri, gülabdanlar, esans sürme şişeleri, şırıngalar, alüminyum kumkuma kapları vs.) bulunan vatandaşlarımız altlarına pirinç isimlikleri yazılmak üzere belediyemize hibede bulunabilirler. Bu proje bizim yani Ispartamızın projesidir. Bu projede olamaya herkesi davet ediyor konu ile ilgili olarak hibeden , fikir ve düşüncelere kadar ilginizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum.’



Kaynak:Isparta Haber Gazetesi



