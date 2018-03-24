Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında Isparta il merkezi ve ilçelerde 17 farklı adrese yapılan baskınlarda 10 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Görevliler il merkezinde 7, Aksu ilçesinde 4 ve Uluborlu ilçesinde 6 farklı adreste olmak üzere toplam 17 adrese, eş zamanlı olarak 07.00 - 08.00 saatleri arasında baskın düzenledi. Baskınlarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 10 şahıs yakalandı.ISPARTA (İHA)