Isparta Bld. Bşk. Yrd. Fahretdin Gözgün tren seferlerinin kırsal turizm için katkılarına dikkat çekerek bir açıklamada bulundu;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahir Turhan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek,Göller Ekspresi'nin Isparta - İzmir arasındaki ilk seferine uğurlanması kapsamında tören düzenlenecek.25 Ekim 2019, CumaSaat, 11:00Isparta GarıTüm Isparta Halkı davetlidir.MÜJDE! MÜJDE! MÜJDE!Tren Seferleri Başlıyor.25 Ekim Cuma günü Sayın Ulaştırma Bakanımızın ziyareti ile ilk GÖLLER EKSPRESİ trenimiz hareket ediyor. Bu seferler İzmir üzeri Kırsal Turizm faaliyetimizin daha da ivme kazanımına sebep olacaktır. Tren seferlerinin başlamasında emeği geçen AK Teşkilatıma Vekillerime ve de Belediye Başkanımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.Hayırlı olsun ISPARTAM