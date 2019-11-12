HERŞEY, OLMAZSA OLMAZ TARIM İÇİN…….

15.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı DETAY FUARCILIK Ltd. Şti tarafından Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Isparta Valiliği, S.D.Üniversitesi, Isparta Tarım il Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları işbirliğiyle, Isparta Gökkubbe Fuar alanında 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde tüm tarım gönüllülerine kapılarını açacaktır.Firma olarak 2005 yılında tescilli olan elması, üretimde ön sırada olan kirazı ve diğer üretimleriyle yeniliklere açık göller bölgesinin merkezinde yer alan güller diyarı Isparta’da tarım fuarımızı gerçekleştirmeye başladık Türkiyenin elma bahçesi olan Isparta ve bölgeye hizmet veren fuarımızda ,bölgede tarımla uğraşan çiftçi ve bu çiftçiye hizmet veren firmaların biraraya gelerek karşılıklı işbirliği yapmaları hedefimizdi.Bu hedef doğrultusunda tarım gönüllülerini biraraya getiren fuar bölgede beklenen bir organizasyon olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Fuarda Gübre, Fide ve Fidan üreticileri, Tarım aletleri firmaları, Traktör firmaları Damla sulama sistemleri üretici ve satıcıları , Tarım ilaçları, Danışmanlık&Sertifika firmaları, Toprak ve tarımsal analiz laboratuvarları, Meyvecilik, Ambalaj ve paketleme, Soğuk hava depoları, Hayvancılık, Süt sağım makineleri, Bankalar ve Tarımsal yayıncılık konusunda faaliyette bulunan sektöründe öncü firmalar yer almaktadır. Fuarda çiftçinin ihtiyacı olan makine ekipmanları üreten firmalar kendilerini tanıtma ve çiftçiye ulaşma imkanına sahip oluyorlar. Mevcut müşterilerle satışları arttırma,piyasaya çıkan yeni ürün ve hizmetleri sergileme fırsatı, bayiilik, aracı bulma, fuara katılan diğer şirketler ile işbirliği kurma, mevcut firmalarla rekabet ortamında geri kalmama Çiftçi de ihtiyacı olan pek çok ürün ve hizmeti bir arada bulma ve daha ucuza alma şansına sahip oluyor.Yani fuarımız üretici ve tüketicinin buluşma noktası ve Isparta’nın vitrini oluyor.Isparta da düzenlemiş olduğumuz bu fuar bölgede güçlü olan meyveciliği ön palana çıkartarak, Isparta ve bölgesini de meyveciliğin Türkiye’deki üssü haline getirme ve sonra da Uluslararası butik bir ihtisas fuarına dönüştürme çabasındadır. Bunun için bölgedeki tüm kurum, kuruluş, işletme, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler, çiftçi yani tüm paydaşların el ele verip destek ve katkıda bulunması, organizasyona sahip çıkması bu amaç doğrultusunda çok faydalı olacaktır.Bölgenin en büyük tarım organizasyonu olan fuarımız artık sadece Isparta değil Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Konya, Antalya bölgelerinden gelen çiftçilerimiz için de önemli bir buluşma noktası olmaya başlamıştır.Bu nedenle 2005 tarihinde kongre merkezinin sadece bir salonunda yer alan fuarımız 15. Senesinde büyüyerek çok daha verimli hale gelmiştir. Her sene katılımcı firma sayısını ve ziyaretçi sayısını arttırarak yoluna devam eden fuarımız bu boyutta bölgedeki tek tarım aktivitesidirTicaret borsamızında desteğiyle,fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanıp, fuarın daha iyi noktalara gelmesi için çalışılmaktadır.14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Gökkubbe fuar alanında 15. si gerçekleşecek fuarımızda tarım gönüllülerini birkez daha ağırlayacağız.Detay Fuarcılık olarak emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.:14 KASIM 201914.00: 14-17 KASIM 2019:10.00-19.00