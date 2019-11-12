GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…

GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
ISPARTA
G.Tarihi: 12.11.2019 12:39
0
Isparta Düğün Salonları
    
 GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
        15.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı  DETAY FUARCILIK Ltd. Şti  tarafından Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Isparta Valiliği, S.D.Üniversitesi, Isparta Tarım il Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları işbirliğiyle, Isparta Gökkubbe Fuar alanında 14-17 Kasım 2019  tarihlerinde tüm tarım gönüllülerine kapılarını açacaktır.
      Firma olarak 2005 yılında tescilli olan elması, üretimde ön sırada olan kirazı ve diğer üretimleriyle yeniliklere açık göller bölgesinin merkezinde yer alan güller diyarı  Isparta’da tarım fuarımızı gerçekleştirmeye başladık Türkiyenin elma bahçesi olan Isparta ve bölgeye hizmet veren fuarımızda ,bölgede tarımla uğraşan çiftçi ve bu çiftçiye hizmet veren firmaların biraraya gelerek karşılıklı işbirliği yapmaları hedefimizdi.Bu hedef doğrultusunda tarım gönüllülerini biraraya getiren fuar bölgede beklenen bir organizasyon olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Fuarda Gübre, Fide ve Fidan üreticileri, Tarım aletleri firmaları, Traktör firmaları Damla sulama sistemleri üretici ve satıcıları , Tarım ilaçları, Danışmanlık&Sertifika firmaları, Toprak ve tarımsal analiz laboratuvarları, Meyvecilik, Ambalaj ve paketleme, Soğuk hava depoları, Hayvancılık, Süt sağım makineleri, Bankalar  ve Tarımsal yayıncılık konusunda faaliyette bulunan sektöründe öncü firmalar yer almaktadır. Fuarda çiftçinin ihtiyacı olan makine ekipmanları üreten firmalar kendilerini tanıtma ve çiftçiye ulaşma imkanına sahip oluyorlar. Mevcut müşterilerle satışları arttırma,piyasaya çıkan yeni ürün ve hizmetleri sergileme fırsatı, bayiilik, aracı bulma, fuara katılan diğer şirketler ile işbirliği kurma, mevcut firmalarla rekabet ortamında geri kalmama Çiftçi de ihtiyacı olan pek çok  ürün ve hizmeti bir arada  bulma ve daha ucuza alma şansına sahip oluyor.Yani fuarımız üretici ve tüketicinin buluşma noktası ve Isparta’nın vitrini oluyor.
      Isparta da düzenlemiş olduğumuz bu fuar bölgede  güçlü olan meyveciliği ön palana çıkartarak, Isparta ve bölgesini de meyveciliğin Türkiye’deki üssü haline getirme ve sonra da Uluslararası butik bir ihtisas fuarına dönüştürme çabasındadır. Bunun için bölgedeki tüm kurum, kuruluş, işletme, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler, çiftçi yani tüm paydaşların el ele verip destek ve katkıda bulunması, organizasyona sahip çıkması bu amaç doğrultusunda çok faydalı olacaktır.
Bölgenin en büyük tarım organizasyonu olan fuarımız artık sadece Isparta değil Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Konya, Antalya bölgelerinden gelen çiftçilerimiz  için de önemli bir buluşma noktası olmaya başlamıştır.Bu nedenle 2005 tarihinde kongre merkezinin sadece bir salonunda yer alan fuarımız 15. Senesinde büyüyerek çok daha verimli hale gelmiştir. Her sene katılımcı firma sayısını ve ziyaretçi sayısını arttırarak yoluna devam eden fuarımız bu boyutta  bölgedeki tek tarım aktivitesidir
         Ticaret borsamızında desteğiyle,fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanıp, fuarın daha iyi noktalara gelmesi için çalışılmaktadır.14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Gökkubbe fuar alanında 15. si gerçekleşecek fuarımızda tarım gönüllülerini birkez daha ağırlayacağız.
Detay Fuarcılık olarak emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

HERŞEY,  OLMAZSA OLMAZ TARIM İÇİN…….
 Açılış Tarihi:14 KASIM 2019                                                            
 Açılış Saati:14.00                                                                            
 Fuar Tarihi: 14-17 KASIM 2019                                                                 
 Ziyaret Saatleri:10.00-19.00            
 
TARIM-FUARI-RES-M-1TARIM-RES-M-1
                                                              
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019