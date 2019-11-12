Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’nda mücadele eden sporcularımız hem ferdi hem de takım halinde önemli dereceler elde etti.Türkiye Atletizm Federasyonu Ankara İl Atletizm Temsilciliği’nin düzenlendiği ulusal çaptaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Koşusu’nda ülkenin dört bir yanından gelen 750’nin üzerinde atlet yarıştı.Her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları, bu yıl yoğun bir katılımla yapıldı. Ankara Eryaman’daki kros parkurunda gerçekleştirilen yarışmalara ülkenin her yerinden tam 777 atlet katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda atletler Atatürk’ün anısı için ter döktüler.İŞTE BAŞARILAR10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros yarışmasında ilimizi temsil eden Ispartalı atletlerimiz büyük başarıya imza attı. Yarışmalar sonucunda Küçük Kızlar 1.5 kilometrede mücadele eden sporcumuz Belinay Akbaş Türkiye 3.sü, Ece Ceylin Çetin ise Türkiye 6. si oldu. Küçük kızlar il karması takımımız 1.5 kilometre Türkiye 3. sü oldu. Yıldız Kızlar 2000 metrede mücadele eden ilimiz sporcumuz Ceyda Melek Pınar, Türkiye 2’ncisi oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek yaptığı açıklamada, “10 Kasım Atatürk koşusunda bireysel ve takım halinde Türkiye dereceleri elde eden antrenörlerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.