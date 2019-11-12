“Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M. K.

“Hakaret”, “Tehdit”, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme”, “Basit Yaralama” ve “Yaralama” suçlarından 6 dosyadan toplamda 5 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası ile aranan R. Ç

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S. A.

Asayiş Şube Müdürlüğü - Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 04.11.2019 ile 10.11.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 35 (Otuz Beş) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.