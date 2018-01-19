Antalya'da cinayet!

- Antalya'da cinayetANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralandı.Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sıralarında, Serik’in Kökez Mahallesi'nde su tesisatçılığı yapan 31 yaşındaki Ali Karaca, henüz belirlenemeyen nedenle Ali A. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Ali A. üzerinde taşıdığı bıçakla Karaca'yı sağ göğüs bölgesinden 3 kez bıçakladı. Olayın ardından Karaca'nın yakınları ise Ali A.'yı sopalarla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, sağlık görevlileri ise Karaca ve Ali A.'yı ambulanslarla hastaneye sevk etti. Ali Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali A.’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Serik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ali Karaca’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.