ROSEMİX KOZMETİK ÜRÜNLERİ İLE DEĞİŞİMİ HİSSEDİN

Isparta'da Rosemix Natural Cosmetics tarafından üretilen doğal kozmetik serisi ürünleri ile bakımlı ve güzel bir cilde sahip olabilir,parfümleri ile de akıllarda kalıcı olabilirsiniz.

E- VİTAMİNLİ EL YÜZ KREMİ

El ve Yüz Kremi Aleo-Vera

El ve Vücud Losyonu

Vazelin

Genç Bir Cilt İçin Salyangoz Özlü Krem

Cilt Temizleme Sütü

Cilt Temizleme Köpüğü

Cilt Temizleme Toniği

Tamamen Doğal Sabunlar

Gliserinli Cilt Temizleyici Gül Sabunu

Gliserinli & Gül Yapraklı Cilt Bakım Sabunu

Parfümler

Rosemix kokuları ile tamamen akılda kalıcısınız...

Botanica

Radiance

GÜL PARFÜMÜ

KADIN PARFÜMÜ

ERKEK PARFÜMÜ

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E-vitaminli krem içeriğindeki e-vitamini barındıran küçük topçuklar sayesinde cilde sürüldüğünde, anında cilde nüfuz ederek cilt tarafından hızla emilir, E-vitamini bir antioksidandır ve yüzeysel olarak uygulandığında cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüssüzlük sağlar. Cildi dış etkenlere karşı korur. Cildinizin gün boyunca yenilenmesini sağlar.Rosemix aleo-vera özlü krem, içerdiği aleo-vera özü ve gliserin sayesinde cildinizi yağlandırmadan nemlendirir ve canlılık kazanmasını sağlar. Kuru ve çatlamış cildinizi yumuşacık yapar ve yaraları iyileştirir.Rosemix el ve vücut losyonu içerdiği aleo-vera ve gliserin sayesinde cildi yağlandırmadan nemlendirir. Özellikle duş sonrası cildinizin nem dengesini sağlar ve yumuşak bir dokunuşa kavuşturur. İçeriği sayesinde kolay bir emilim sağlar.Rosemix vazelin saf ve ipeksi yapısı ile cildinizin kuru ve sert bölgelerini nemlendirerek mükemmel bir bakım yapar. Hoş kokusuyla manikür ve pedikür için mükemmel bir kremdir.Rosemix salyangoz özlü krem, gençleştirici özelliği gösteren salyangoz özü içermektedir. Güçlü formülü sayesinde hücre yenilenmesini hızlandıran bir antloksldandır. Cildinize hasar veren ve yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikaller ile savaşır. Ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Kırışıklıkların giderilmesinde ve önlenmesinde kullanılır. Pürüssüz ve daha canlı bir cilde kavuşmak isteyenler için mükemmel bir bakım kremidirRosemix cilt temizleme sütü, içerdiği aleo-vera özü ve gliserin sayesinde cildi besleyerek doğal nem dengesine kavuşturur. Cildin nefes almasını sağlar, Göz makyajı gibi temizliği zor makyajları bile cildi yıpratmadan temizler.Rosemix cilt temizleme toniği, cildinizi sıkılaştırır ve gözeneklerin tıkanmasını engeller. İçerdiği gülsuyu ve gliserinin antioksidan özelliği sayesinde cilde tazelik ve parlaklık verir. Siyah nokta oluşumunu engeller. Ciltteki yağ fazlasını yok ederek nem dengesini korur. Alkol içermez.Rosemix cilt temizleme toniği, cildinizi sıkılaştırır ve gözeneklerin tıkanmasını engeller, içerdiği gülsuyu ve gliserinin antioksidan özelliği sayesinde cilde tazelik ve parlaklık verir. Siyah nokta oluşumunu engeller. Ciltteki yağ fazlasını yok ederek nem dengesini korur. Alkol içermez.Rosemix doğal gliserinli cilt sabunu, cildi nemlendirir. İçeriğinde bulunan gülsuyu ve gül yağı ile cilde hoş koku ve rahatlık hissi verir. Sivilce ve akneleri gidermede yardımcı olur, cildin yorgunluğu alır ve yumuşatır. Gözaltı morluklarını giderir. Tamamen bitkisel yağlardan üretilmiştir. Hayvansal yağ içermezRosemix doğal gliserinli cilt sabunu, cildi nemlendirir. İçeriğinde bulunan gülsuyu ve gül yağı ile cilde hoş koku ve rahatlık hissi verir. Sivilce ve akneleri giderrnede yardımcı olur, cildin yoğunluğu alır ve yumuşatır. Gözaltı morluklarını giderir. tamamen bitkisel yağlardan üretilmiştir. Hayvansal yağ içermez.Rosemix botanica parfüm, keskin ve meyveli bir çiçek kokusudur. Parıldayan meyvemsi çiçeksi bir karışımdır. Mandalina, vadi zambağı, siyah kış üzümü, beyaz misk ve gri amberden keşfedilen aşk kokusudur,Rosemix radiance parfüm, keskin çiçeksi ve baharatlı romantik bir kokudur. Doğal, hafif gül yaprakları ile lavanta, nane, sandal ağacı, sedir ağacı ve zengin kehribar karışımlarından oluşan mükemmel bir kokudur.Gül vadisine sizi inanılmaz aromasıyla götürecek bir gül parfümünün baştan çıkarıcı tazeliğine dalın. Kendinizi gülün mükemmel dokusuyla zenginleştirilmiş bir haz duygusu yaşayın. Isparta gülünün inceliklerini yansıtan yumuşak, sofistike ve duygusal aromalı bir parfüm.Küçük şeylerden keyif alan basit bir güzelliğe sahip ve hayatı doyasıya yaşayan kadınlara hitap ediyor. Kendini büyüleyici bir karışım olan meyvemsi mandalina, leziz ve tatlı çikolata karameli ile göstermektedir. Cezbedici yasemin ve portakal çiçeği kokusu ile dikkatleri üstünüze çekin.Eşsiz ve birbirine benzemeyen imzalar sürpriz bir kombinasyon oluşturarak odunsu ve erkeksi notaları tazelikte birleştirerek nefes veriyor. Baştan çıkartırken kışkırtıcı, ferahlatıcı, modem ve kişisel bir koku.Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No:7 (Toptancılar sitesi)