''NE YEDİĞİNİ BİLMEK HESKESİN HAKKI'' EKREM ÇOŞKUN DÖNER

Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan Ekrem Coşkun Döner,hilesiz ve gerçek yaprak et dönerin eşsiz lezzet ve kalitesini Isparta'ya en uygun fiyata ve üst düzey kusursuz hizmet anlayışıyla sunuyor.Isparta Ekrem Coşkun Express şubesindeki yüksek standart olan yaprak döner lezzetini Ispartalı vatandaşlar çok sevdi.Öyle ki hakimi, doktoru, mühendisi, öğrencisi,askeri bu lezzetin adeta müptelası oldu.Ayrıca gelişmiş tekniklerle sinirlerinden özel olarak ayrılan firmanın ürettiği helal kesim etlerden üretilen dönerin içinde yer alan herşey çok şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılıyor, %100 yaprak döner olarak tüketime sunuluyor ve vatandaş ne yediğini biliyor.Mimarsinan Camisi Karşısı