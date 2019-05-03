Daha temiz göller hedefinde izlenebilirliği artıracak proje



Göllerimizin ekosisteminde izlenebilirliği artıracak proje

BİLİMSEL SUNUMLARLA BİLGİLENDİRME

BAKA’nın desteklediği SAREM’in projesinde; bölge halkına 30 merkezde bilinçlendirme eğitimleri verildi, farkındalık çalıştayı yapıldı, laboratuvarın teknolojik altyapısı güçlendirilecekBatı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek alan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Isparta’nın Eğirdir ve Kovada göllerinde kirliliği önleme hedefiyle proje çalışmalarını sürdürüyor. SAREM’in ‘Eğirdir ve Kovada Gölü Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi için Politikaların Geliştirilmesi Projesi’nde yöre halkının bilinçlendirilmesi hedefiyle 30 merkezde bilinçlendirme eğitimi verildi ve ardından geniş katılımlı farkındalık çalıştayı gerçekleştirildi. Proje çalışmalarının değerlendirilip eğitimlere katılanlara başarı belgeleri verilen çalıştayda, bilimsel sunumlarla yapılacaklar da ele alındı. BAKA destekli, 15 ayda tamamlanması planlanan projenin hayata geçirilmesiyle; Eğirdir ve Kovada göllerinin ekosistemlerinin sürekli analiz edilip korunabilmesi amacıyla SAREM laboratuvarının teknolojik altyapısı Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçümü (BOD) ve Toplam Organik Karbon cihazları, Trinoküler Mikroskop ile güçlendirilip analiz sonuçları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacak.Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde faaliyetlerini sürdüren SAREM’in, çevre kirliliği ve kirliliğin yol açtığı tahribat ile mücadelesinde acil tedbirlerin alınıp kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla hazırladığı proje BAKA’nın 2018 Mali Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı. 15 ayda tamamlanacak Eğirdir ve Kovada Gölü Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi için Politikaların Geliştirilmesi Projesi kapsamında 30 merkezde farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.Eğitim çalışmalarının ardından Eğirdir Meyvecilik araştıma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda ‘Batı Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Faaliyetlerin Toprak ve Suya Olan Etkileri Çalıştayı’ yapıldı. Çalıştaya; Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Eğirdir Hakimi Cihat Ateş, Tarım İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Tarım İlçe Müdürü Uğur Turgut, BAKA uzmanları, muhtarlar, çeşitli kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Eğitimlere katılanlara başarı belgeleri verilen çalıştay, proje tanıtımının ardından BAKA uzmanlarının Batı Akdeniz’de BAKA’nın proje destekleri anlatımıyla devam etti. Akademisyenler ise günboyu, ‘Göllerimizi Korumada Örnek Bir Model: EKO-BİR ve faaliyetleri’, ‘Batı Akdeniz Bölgesi Su Kaynakları: Eğirdir-Kovada Gölü Su Kaliteleri’, ‘Antalya Havzası’ndaki Aksu Çayı’nın Su Kalite Değerlendirmesi’, ‘Batı Akdeniz’deki Özel Hükümler’, ‘Örtüaltı Tarımsal Faaliyetleri ve Kullanılan Zirai Gübreler İlaçlar’, ‘Elma ve Kiraz Tarımında Kullanılan Gübre İlaçların Toprak ve Suya Etkileri’, ‘Göller Bölgesi’nde Tarımsal Aktivitelerin Sucul Ekosistem Üzerine Etkileri’, ‘Toprak Organik Karbonu ve Arazi Kullanımına Göre Dağılımı’ konularında bilimsel sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay, ‘Batı Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Faaliyetlerin Toprak ve Suya Olan Etkileri’ konulu panel ve bundan sonra yapılması hedeflenen çalışmaların tartışılmasıyla tamamlandı.BAKA’nın desteğiyle SAREM’in 15 ayda tamamlayacağı projede; bölgedeki göllerin ekosistemlerinin izlenebilirliğini artırmak için SAREM’in laboratuvarının yeni cihazlarla altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak. Laboratuvar, Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçümü (BOD) ve Toplam Organik Karbon cihazları, Trinoküler Mikroskop, Spektrofotmetre ve Termoreaktör ile hizmet verecek. Eğirdir ve Kovada göllerinin ekosistemlerinin sürekli analiz edilip korunabilmesine hizmet edecek laboratuvarda, uzman personel tarafından gerekli analizler kısa sürede yapılıp sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak. Proje ile bölgedeki kirletici maddelerin tespiti, bu maddelerin varlığını temsil edebilecek parametrelerin sürekli takip edilmesi ve olası risklerin önceden görülüp önlem alınabilmesi sağlanacak.