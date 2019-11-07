06.11.2019Dezavantajlı grupların kalkınma ajanslarından destek alabilmeleri için büyük çaba sarf eden Vali Ömer Seymenoğlu’nun çalışmaları sonuçlarını verdi. UYUMDER’in hazırladığı (Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği) projenin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından kabul edilmesinin ardından şimdide Gelendostlu kadınların projesi kabul edildi.Gelendost Kaymakamlığı tarafından “İşte Kadın Güçlü Ekonomi” sloganıyla hazırlanan “Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi” projesiyle, Gelendost Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarlada ürettikleri ürünleri kendileri işleyerek ekonomik kazanç sağlayacaklar.Projenin kabul edilmesinin ardından Gelendost ilçesine giden Vali Ömer Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamlığı’nda proje ortakları Kaymakam Mehmet Kılıç ve Gelendost Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Vali Seymenoğlu görüşmede; Gelendost’un emekçi kadınlarına, kooperatifleşmeyle gösterdikleri birlik ve beraberlik için teşekkür ederken proje kapsamında yapılacak çalışmalara her türlü desteği vereceğini ifade etti.Gelendost ilçesi adına BAKA tarafından kabul edilen diğer bir proje olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Gelendost Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yazılım Atolyesi” projesi için de görüş alış verişinde bulunan Vali Seymenoğlu, proje ortaklarına projeyi verimli bir şekilde yürütmeleri talimatı verdi.Vali Seymenoğlu son olarak Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve sorunlar hakkında fikir alış verişinde bulundu.