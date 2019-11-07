Çevre Dostu Ekobot Projesi Eğirdir Belediye Meclisine Tanıtıldı

Emek Marin'in üreticisi olduğu doğa dostu elektrikli tekne Ekobot, şirket sahibi Özleyiş Çakır tarafından Belediye Başkanımız Veli Gök ve Belediye Meclis Üyelerine tanıtıldı. Ekobot sıfır atık prensibiyle, dizel motorlu teknelerin çevreye verdiği zararı önlemek için tasarlandı. Son teknolojiler kullanılarak üretilen Ekobot, Lityum aküler ve güneş panelleri ile desteklenmektedir. Ekobot, sürdürülebilir turizm anlayışı ile Eğirdir Gölüne yeni bir soluk getirecek Ekobot, elektrik motorlarının sessiz çalışması ve fırçasız olması sayesinde seyir halindeyken misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatmayı planlıyor. Tabandaki cam bölmeler misafirlerin seyir halindeyken suyun altını da rahat görmelerine olanak tanıyor. Emek Marin şirket sahibi Özleyiş Çakır, Ekobot'un bedensel engele sahip bireyler için özel tasarlandığını vurguladı. Atıkların geri dönüşüme uygun bir şekilde ayrıştırıldığını ve ayrıca elektrikli motor sayesinde egzoz ve esintineden kaynaklı bir kirlenmenin olmayacağını belirtildi. Bütün bu özellikleri sayesinde sıfır atık projesiyle uyumluluğunu belirten Özleyiş Çakır, Eğirdir için bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Ayrıca ekobot ile pervaneye yapılan koruma muhafazası da su altı canlıları da zarar görmesi engellenmektedir. Yine gövde altyapısının sürtünme katsayısının azaltılmasıyla az enerji ile daha uzun daha ekonomik seyir yapabilme kapasitesine sahiptir.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün misafiri olarak Eğirdir Belediye Meclisinde sunum yapan Ekobot şirket sahibi Özleyiş Çakır başkan Veli GÖK’e plaket takdiminde bulundu.Belediye Başkanımız Veli GÖK Fethiye, Denizli, Bodrum ve Ankara’dan gelen heyete teşekkür etti.