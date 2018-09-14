- Isparta'da kendilerini FETÖ ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, devlet görevlileri, kurum temsilcileri ve iş adamları üzerinde baskı kurma, korku yayma ve bu suretle çıkar amaçlı suç örgütü kuran şüpheliler hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı.Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, daha önce gizlilik kararı dolayısıyla açıklama yapılmayan dosyayla ilgili isimleri belirtilmeyen bir kısım şüpheliler hakkında takipsizlik verildiğini belirtirken, dosyadaki bazı şüpheliler hakkında ise kamu davası açıldığı bildirdi.Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kendilerini Isparta ilinde FETÖ/PDY örgütü ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla devlet görevlileri, kurum temsilcileri ile iş adamları hakkında ihbar ve şikayette bulunarak kurumlar ve halk üzerinde baskı kurma, korku yayma ve bu suretle çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve terör örgütüne üye olma ve yardım etme amacını taşıyan örgüt hakkında yürütülen soruşturma neticelenmiştir. Soruşturmada aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı suç örgütünü kurup yönetme, silahlı suç örgütüne üye olma, silahlı suç örgütüne yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma, kişisel verileri hukuka ayrı olarak ele geçirme suçlarından cezalandırılmaları ile kamu davası açılmıştır. Yapılan soruşturmada bir kısım şüpheliler ise takipsizlik kararı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.İHA