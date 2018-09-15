Uzmanlar hafta'da en az 3 defa balık yemeyi öneriyor.Isparta'da hafta sonu balık yemeyi düşünenler için, işte sizlere taze balığın adresi Dostlar Balıkçılık tezgahlarından fotoğraflar sunuyoruz.Taptaze doğal balıklar bu tezgahlara doldu. Ayrıca manav konseptiyle balığın yanında yeşillikte alabiliyorsunuz.Sazan,Çupra,Levrek,Palamut,Alabalık,Somon ve diğer protein kaynağı balık çeşitleri sunan Dostlar Balıkçılık aynı zamanda balık pişirme hizmeti de veriyor.0 246 218 27 00Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi