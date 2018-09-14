Isparta'da planlı elektrik kesintisi



17 Eylül 2018 Pazartesi ve 20 Eylül 2018 Perşembe günleri, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-119 (Kilise 322083) ve TR-118 (Limited 322084) trafoları çıkışlarında, Keçeci Mahallesi 2303 Sokak üzerinde devam eden öğrenci vakfı inşaatı sıva çalışmaları nedeniyle 17 ve 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Doğancı ve Keçeci Mahallelerinde bulunan Mehmet Gürkan Caddesi, 2312, 2313, 2301, 2303, 2304, 2305, 2311, 2416, 2417, 2415, 2418, 2421, 2422, 2424, 2414, 2403, 2423, 2413, 2412, 2409, 2446, 2406, 2405, 2404 ve 2411 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.