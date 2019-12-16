ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

Evli bir kadın, kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi?

Kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Bu itibarla, evli bile olsa bir kadın malını/ parasını dilediği gibi harcayabilir, hayır hizmetlerinde kullanabilir veya eşine hibe edebilir. Kadının malî durumu iyi olsa bile ailenin giderlerinin karşılanmasında eşine yardımcı olma zorunluluğu yoktur. Şu kadar var ki, aile içi huzursuzluğa sebebiyet vermemek için eşlerin her konuda birbirlerine danışmaları uygun olur.

AYET

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.(Şems. 91. (7-10)

HADİS

Ebü Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Resülullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Mümin, mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin, çünkü onun bazı huylarından hoşlanmazsa, diğer huylarından hoşlanabilir.” (Müslim, Radâ’, 61; İbn Hanbel,II 330)

DUA

“ Yuvalarımıza, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eyle Allah’ım.”

