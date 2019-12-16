''ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK BİZDEN!''

DOĞALGAZ FATURALARINI AZALTMANIN YOLU; YALITIM

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Binanızın enerjialmak için 2020'ye az kaldı.1 Ocak 2020 son tarih...! Isparta'daalmak artık çok kolay!Dural Yapı Malzemeleri işletme yetkilisi Alim Dural,mantolama veya yalıtım yaptıkları binalara enerji kimlik belgesi de alabileceklerini söyledi.Dural Isparta Haber Muhabirine yaptığı açıklamada, artan doğalgaz fiyatları ve yaklaşan kış koşullarında faturalarıdüşürmek için bina yalıtımının sağlayacağı avantajlara dikkat çekti. İç ve dış yalıtımların önemini vurgulayan Dural, yalıtımın sadece yeni binalarda değil, tadilatlar sırasında kullanılmakta olan binalarda da yapılabileceğini ve yalıtım sayesinde doğalgaz faturalarının yaklaşık yüzde 60 oranında düşürülebileceğini ifade etti.Artan doğal gaz fiyatları sonrasında yaklaşan kış mevsimi de dikkate alındığında enerji giderleri önümüzdeki dönemde gerek konutlarda gerekse işletmelerde en önemli sorunlardan birisi olacak. Fiyat artışları nedeniyle ev ve işyerlerinde doğalgaz kullanımlarında tasarruf yapılması büyük önem kazandı. Yalıtım bilincini yaymayı kendine misyon edinen Dural Yapı Malzemeleri, doğal gaz kullanımını düşürerek enerji giderlerinden tasarruf sağlamanın artık lüks değil bir zorunluluk olduğunu belirtti.Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)