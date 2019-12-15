ISPARTA 32 SPOR YÜKSELİYOR!

Isparta 32 Spor

2 – 0

Çal Belediyespor

Gol Dk: 55 Volkan Serim

Gol Dk: 72 İbrahim Zeytin

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’da yer alan temsilcimiz Isparta 32 spor evinde ağırladığı Çal Belediyespor karşısında güzel futbol ve 2 gol ile 3 puan aldı.Isparta 32 spor 2. yarıda Volkan Serim ve İbrahim Zeytin ile bulduğu gollerle maçtan galip ayrıldı. Öte yandan BAL Ligi 7. grupta ilk 2 sırada yer alan Kestelspor ve Karaman Bld. Spor bu haftayı da 3 puan ile geçtiler. Bu durumda Isparta 32 spor haftayı 3 puan ile 3. sırada kapattı.