ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER HAYATI KOLAYLAŞTIRDI

amir-bakım ve yenileme istasyonu Güven Motor devreye girerek sizlere en kısa sürede servis sunuyor.

GÜVEN MOTOR'DAN AKÜ KAMPANYASI

Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da kampanyalı fiyatlarda akü değişimi ,beyin tamiri,fren tamiri,balata değişimi,elektrik arızaları Ümit Etçi ve uzman ekibi ile kısa sürede tespit edilip tamir ve değişim işlemleri kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Ümit Etçi

Telefon: 0535 285 17 21

Adres: Eski sanayi mahallesi 131, cadde



















Trafiğin yoğun olduğu bu yıllarda herkesin eli ayağı olan elektrikli bisiklet ve motosikletler hem yaşamı kolaylaştıyor hemde zamanı olabildiğince tasarruflu kullanmamıza olanak sağlıyor ve tabiki park sorunuda bu araçlar için henüz yok.Dolayısıyla günlük hayatta sürekli kullandığımız bu araçlar gerek akü ve elektronik beyin ömürlerinin bitmesi gerekse kullanımdan kaynaklı mekanik arızalar çıkarabiliyor. İşte bu anda bize her an lazım olan bu araçların tGüven Motor ,her model motosiklet ve elektrikli bisikletlerin tamirini yapabildiği gibi Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero markalarına servis hizmeti sağlamaktadır.Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet ve motosiklet satışıda yapılıyor.Elektrikli Bisiklet Aküsü en uygun fiyatlarla Güven Motor'da ... Elektrikli bisiklet aküsü ve akü fiyatları ile ilgili detaylı sorularınız için iletişim: