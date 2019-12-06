ENGELLİLER GÜNÜ FARKINDALIK KONFERANSI VERİLDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Isparta İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü işbirliğinde, 5 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi. Sunuculuğunu Din Hizmetleri Uzmanı Hasan ARABACI’nın üstlendiği program, Engelliler Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması Birincisi Osman ŞAHİN’in Kur’anı-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı Enise ERKOÇ'un açış konuşmaları ile başladı.Sayın ERKOÇ, konuşmasında, "Engelli olmak aile olmaya engel değil, engelli olmak çocuk olmaya engel değil, engelli olmak gençliği yaşamaya engel değil, engelli olmak kul olmaya engel değil.", şeklinde konuştu. İstiklal Camii Müezzin Kayyimi Ramazan AKIN’ın ney dinletisi ve Sunucu-Radyo Programcısı Mevlüt ATASOY’un okuduğu şiir ile engelli annelerinin tecrübe paylaşımları duygusal anlar yaşattı. Özel Eğitim Öğretmeni Ömer SELEK’in eğitmen bakış açısıyla yaptığı konferans, dinleyicilerde, engelli ve engelli yakını olma açısından önemli farkındalıklar oluşturdu. Sayın SELEK, İl Müftülüğüne, böyle bir programa ev sahipliği yapmasından dolayı özel olarak teşekkür etti. Program, Sayın SELEK'e, Din Hizmetleri Şefi Celaleddin KÜÇÜKAK'ın hediye takdimi ve teşekkürleriyle sona erdi.