YALVAÇ ESERLERİ ANTALYA'DA

17. Yalvaç Psidia Antiokheia, Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinde 3. sü gerçekleştirilen Keçe ve Resim Çalıştayında yapılan keçe ve resim eserleri Antalya’da sergileniyor.17. Yalvaç Psidia Antiokheia, Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinde keçe sanatçısı Dr. Melek Günbey küratörlüğünde gerçekleştirilen 11 farklı ülkeden 27 keçe ve resim sanatçısının katıldığı 3. Uluslararası Keçe ve Resim Çalıştayında yapılan eserler Antalya Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Yalvaç’ın tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenerek ortaya çıkarılan eserler 11 aralık 2019 tarihine kadar Antalya Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.