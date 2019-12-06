Kuruş kuruş tasarruf rehberi

Kışın havaların soğumasıyla birlikte enerji maliyetlerinin aile bütçesindeki ağırlığı da artıyor. Kombi, klima, ısıtıcı, televizyon derken faturalar şişiyor. Özellikle artan ısınma ihtiyacıyla birlikte doğalgaz tüketimi yüzde 186 artış gösteriyor.



Yazın serinleten klimalar ise kışın sıcaklığa ayarlanıyor. Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcı bir saat ortalama 1,06 TL yakarken, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor. A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buzdolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. Peki bu aletleri nasıl tasarruflu kullanabiliriz? Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, kış aylarında hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında nasıl tasarruf edilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.



Önce havlu sonra saç kurutma makinesi

Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.



Çamaşırı nemliyken ütüleyin



Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlar, böylece daha az enerji tüketilir. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

Şofbende su sızıntısına dikkat



Elektrikle su ısıtmak, doğalgaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.

Kettle’ı sık sık temizleyin



Kışın çok kullanılan ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı (kettle). Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Bu nedenle kettle kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. Kettle’da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında yalnızca ihtiyaç kadar su ısıtılmalı.

Kombiyi kapatmayın



Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken kombiyi kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da ısıyı verimli kullanma konusunda önemli. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Eski klima daha çok yakıyor

Türkiye’de 10 milyon split klima var. Bunların çok azı yüksek enerji tasarrufu özelliğine sahip. Mevcut klimaların özellikleri ve yıllık ortalama 500 saat kullanımı dikkate alındığında Keban Barajının yıllık enerji üretiminin yüzde 25’i kadar fazladan kaybediyoruz. Bunlara kaçak kullanım dahil değil. Avrupa’da artık klima kullanımı konusunda ciddi sınırlamalar getirilirken, eski tip klimaların değiştirilmesi zaruri.



Türkiye





