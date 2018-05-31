Engelli aylığı 25 katına çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli ve yaşlı vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek için evde bakım hizmetleri kapsamında 2017'den bugüne kadar yaklaşık 500 bin engelli ve yaşlı vatandaşa 5 milyar 720 bin liralık sosyal yardım yaptı. 2002'de 24 lira olarak engelli aylığı ise 598 liraya yükseltilirken yaklaşık 700 bin engelli vatandaşa 4.5 milyar liralık kaynak aktarıldı.



Yaş itibarıyla kendi bakımı sağlayamayan veya engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 2005'te "evde bakım yardımı" hizmetinin hayata geçirilmesiyle önemli bir adım atıldı. Bu vatandaşların bakımlarını sağlayan yakınları için de 2002'de 24 lira olan "engelli aylığı" 2018'de 598 liraya yükseltildi. Bu kapsamda 707 bin 748 engelliye 3.5 milyar yardım yapıldı.