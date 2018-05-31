Başarılı öğrenciye devletten harçlık

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelerin çocukları için uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programı kapsamında ilk 3 ayda 2 milyon 881 bin 771 öğrenci ve çocuğa eğitim ve sağlık yardımı yapıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın geliştirilmesine de hız verildi. Başarılı öğrenciler nakdi olarak desteklenecek. Bu öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel olarak gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik programlar da geliştirilecek.