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Emekliye müjde! Eşit zam yolda

Emekliye müjde! Eşit zam yolda
ISPARTA 0
böcüzade

Emekliye müjde! Eşit zam yolda

Enflasyon oranına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli zammının memurlar gibi toplu sözleşmeyle belirlenmesi gündemde.

 

Emekliler için maaş zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamlarına göre, memur emeklileri içinse yapılan toplu sözleşmelere göre belirleniyor.  Söz konusu sistem, bazen emeklilerden tepki alabiliyor. Hükümet emeklilerin mağdur olmaması ve zamların tüm emekliler için aynı oranda yapılması için çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında bir işçi emeklisi memur emeklisi kadar zam alabilecek.   

TÜM EMEKLİLERE EŞİT ORAN  

Emeklilerin uzun zamandır dile getirdiği “eşit zam isteği” için yetkililer düğmeye bastı ve çalışmalara başladı.  Bu sene, yüksek enflasyon sebebiyle memur ve SGK emeklisinin ocak zammı eşit oldu. 2016'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 3,63 zam yapıldı. Memur emeklileri için bu oran yüzde 5 olmuştu. Düzenleme hayata geçirilirse, tüm emeklilere eşit oranlarda zam yapılabilecek.   

PAZARLIKLA BELİRLENİYOR  

Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal hakları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Toplu sözleşmede memur ve emeklilere ilişkin talepler, memur sendikaları tarafından masaya taşınıyor. Hükümet yetkilileri ve sendikaların çetin pazarlıklarıyla orta yol bulunarak alınan zam kararları, hem memur hem memur emeklileri için geçerli oluyor.  Enflasyona göre zam oranı belirlenen işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de sisteme dahil edilmesiyle toplu sözleşmeyle tüm emekliler için tek bir zam oranı belirlenecek.

Enflasyona göre zam oranı belirlenen işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de sisteme dahil edilmesiyle toplu sözleşmeyle tüm emekliler için tek bir zam oranı belirlenecek.

DAHA HAKKANİYETLİ OLUR  

2008 yılında aynı çatı altında birleşen kurumlarda zam sistemi de eşitlenerek böylece norm birliği sağlanmış olacak. Enflasyon oranına bağlı olmak istemediklerini belirten SSK ve Bağ- Kur emeklileri, zam oranlarını son dakikada öğrendiklerini ve toplu sözleşme masasında söz sahibi olarak aynı statüde değerlendirilmenin daha hakkaniyetli bir durum olduğunu belirtiyor.  

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