Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 Yılı Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarımızı tanıtmak, yaşatmak, aslına uygun olarak öğretip yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kurslar düzenlemektedir. Amacımız özellikle yerel değerlerimizden olansanatını gün yüzüne çıkarmak, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı yaşanılır, tanınır ve bilinir hale getirmektir.Doğal yün ile geleneksel Türk keçe sanatı tekniklerinin kullanılarak hediyelik ve turistik ürünlerin tasarlandığı “Keçe Yapımı ve Aksesuarları” sergisitarihinde açılacaktır. Eğitim görevlisi Zuhal DEREBAŞO tarafından eğitimleri verilen Keçe Yapımı ve Aksesuarları kursumuzdan 28 kursiyer eğitim görmüş ve belge almaya hak kazanmıştır.İl Özel İdaresinin mali desteğini sağladığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Kültür Turizm Müdürlüğü sanat atölyelerinde; Kurs eğitimleri süresince kursiyerlerimizin yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerden oluşan” Sergimiz 01-07 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacaktır. Tüm sanatseverler davetlidir.Yer : İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüGüzel Sanatlar Sergi SalonuTarih : 01/ 03/2018Saat : 14.00ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü