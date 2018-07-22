Emekliye 355 TL zam yolu göründü

Emekliye 355 TL zam yolu göründü
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2018 15:56
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Isparta Düğün Salonları
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Bayram ikramiyesi ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, maaşlarda 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini alan, ikinciyi de önümüzdeki ay cebine koyacak olan emeklilerin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içerisinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor.



ZAM FARKI YATIYOR

MEMUR emeklilerine, dul ve yetimlerine yüzde 8.65'lik Temmuz artışıyla oluşan zam farkları yatırılıyor. Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenecek. Sosyal GüvenlikKurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Ödenecek fark tutarının da 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu vurgulandı. Aylıklarını 3'er aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

NE KADAR ÖDENECEK?

 1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında;
 2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında;
 3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında;
 Aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

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