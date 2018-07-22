Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 800 yıldan bu yana kurulan tarihi ve yüzlerce yıllık geleneğin devam ettiği Pınar Pazarı bugün açıldı.Pınar Pazarı'nın Ekim ayına kadar açık olacağı bildirildi.Her hafta pazar günü kurulan pazarda, geçmişte günde 2 bin 500 ila 3 bin civarında keçi ve koyun satılırken, yöredeki dağ köylerinde yaşayan yörüklerin de bölgeyi buluşma alanı olarak kullandığı belirtiliyor. Pınar Pazarı her hafta çevre il ve ilçelerden gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor.Nuri Güngör’ün hazırladığı Eğirdir Ansiklopedisi’nde; ilk kez 1204 yılından itibaren bölgeye yerleşmeye başlayan Türklerin kurduğu tahmin edilen tarihi pazarın, Akpınar Köyü’nde yaşayan Yılanlı Musa Ağa'nın girişimleriyle başladığı belirtiliyor.