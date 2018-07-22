Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi

Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2018 15:57
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Isparta Düğün Salonları
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi
Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Tüm emekliler asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.

Emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. 

ESKİ EMEKLİ DE FAYDALANACAK 

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.  

AVANSA FAİZ UYGULANMAYACAK 

Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

CÜZDANI RAHATLATACAK ÇALIŞMA

Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, tüm emeklilere de sağlanması gündemde.

İkramiye Ağustos’ta

Emeklinin ikramiye hayali Ramazan Bayramı öncesinde gerçek olmuştu. 12.3 milyon kişi bayram ikramiyesini Haziran’ın ilk haftasında cebine koydu. O dönemde, hükümet ikramiyeleri maaşlardan önce ödeyerek, emekliye ve piyasalara can suyu verdi. Geçtiğimiz hafta, Kurban Bayramı ikramiyelerinin Ağustos ayında ödenecek maaşlarla birlikte hesaba yatacağı gündeme geldi. ikramiyelerin daha erken ödenmesi için SGK tarafında, hazırlıklar şimdiden başladı. Edinilen bilgiye göre, emeklinin dört gözle beklediği İkramiye ödemeleri için öne çıkan tarih 2-3 Ağustos. 

(Güneş) 
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