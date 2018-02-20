Emeklilere maaş ayarı! Toplu ödeme planı

SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına aldı. Kurum, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.

700 BİN KİŞİYE İNTİBAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak veriliyor. .

YANLIŞLIĞI YAZIYLA BİLDİRDİLER

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik ücret yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

PRİM BORCU OLANA KREDİ

Prim borcunu yatırırsa emekli olabilecek durumda olan ancak nakit sıkıntısı çeken Bağ-Kur'lulara kredi yolu geçtiğimiz hafta açıldı. SGK'dan yapılan açıklamaya göre; Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol kapsamında, Bağ-Kur'lular, 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasında aylık yüzde 1.28 faizle, 48 ay vadeli krediyle prim borcunu kapatarak emekli olabilecek. Kredi imkanından; birikmiş sigorta prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek. Ayrıca sigortalılar, doğum ve askerlik gibi sebeplerle durdurulan hizmet sürelerini borçlanarak yaşlılık aylığı alabilecek. Kredi için önce SGK'dan yazı alınacak ve ardından Ziraat Bankası'na gidilecek.

SGK, yanlış hesap sonucu eksik aylık bağlanan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını düzeltip, ortaya çıkan farkı toplu olarak ödüyor.