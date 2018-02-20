Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Çiftçi kardeşlerimi, milletin evinde gazi mekanda ağırlamaktan onur duyuyorum. Burası niye yapıldı diyenlere en güzel cevaptır. Burası milletimizin evidir. Yargıya gittiler burası için. Yapılan yanlış bir şey yoktu. Her şey millet için, vatan için sizler içindi. Hak yerini buldu.

Çiftçilerimiz en ön safta 15 Temmuz gecesi vatanı için mücadele etti. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde çiftçilerimiz çok önemli bir rol oynadılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyen kibir abidelerine çok güzel cevap verdiniz.

Hayatında köye gitmemiş çiftçilerimizin nasırlı ellerinden tutmamış kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Son 15 yılda tarımla ilgili nasıl mesafe katettiğimizi en iyi çiftçilerimiz biliyor.

ERDOĞAN MÜJDELERİ SIRALADI

Türkiye’nin en başarılı olduğu alanlardan biri şu anda tarım ve hayvancılıktır. Bu ülkenin son 15 senede tarım ve hayvancılıkta nasıl ilerleme kaydettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Ben anamuhalefetin başındaki zata bunları kısaca anlatmak istiyorum. Son 15 yılda nasıl sağlık ve eğitimde ülkemize çağ atlatmışsak, tarım ve hayvancılıkta da ülkemizi çok farklı bir noktaya taşıdık. Günü birlik veya popülist yaklaşımlarla değil planlı programlı projelerle tarım politikalarımızı belirledik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira hibe desteği verdik. Ey anamuhalefetin başkanı sen hiç böyle bir rakamla tanıştın mı ya.

MAZOT MALİYETİNİN YARISI BİZDEN

2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Rabbim inşallah bununla birlikte bereketini de versin.

FAİZ YÜKÜNÜ HAFİFLETTİK

Çiftçilerimizin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflettik. 200 yılında Ziraat Bankası’ndan yüzde 59, Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüzde 60 faiz oranıyla kredi kullanıyordu. Bu faiz oranlarını zaman içinde konulara göre sıfır ile yüzde 8 arasında düşürdük. Böylelikle kullanılan kredi miktarında büyük artış sağladık.

300 BAŞ HAYVAN İÇİN KREDİ

Bugün ülkemizdeki kırmızı et ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir adım atıyoruz. Bu projeyle talep eden girişimcilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası’nden kredi kullanarak 300 baş koyun veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticiye verilen avanslardan mahsup edeceğiz. Sığır sayısını arttırmak için ise Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerimize yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz.

Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Ayrıca her köy bir işletme mantığıyla bitki üretimine farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor ve aracılara bağımlılığını azaltıyoruz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Son 15 yıldır olduğu gibi sizlerin yanında olmaya çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte ülkemizi 2023,2053 ve2071 vizyonuna kavuşturacak



BAŞBAKAN: ÇİFTÇİMİZ ÜLKE SEVDALISIDIR

Başbakan Binali Yıldırım, "Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Memleket kokan ellerinizle topraklarımızın bereketine bereket katıyorsunuz. Hain saldırılara karşı canınızı da, malınızı da feda etmekten geri çekinmediniz.

Kardeşlerim, 15 Temmuz'da destan yazdılar. Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş tarlalarını yaktılar. Anadolu çiftçisi ülke sevdalısıdır yiğittir, cömerttir. Bizim köylümüzün, çiftçimizin sofrası, birlik ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun.

Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık. Tarım arazilerini beton dikerek değil fidan dikerek bakacağız. Kadın çiftçilerimize özel destek vermeye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Hükümet tarıma hak ettiği önemi vermektedir. Toprağımızı koruyacağız.