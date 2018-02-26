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Emekliler faizsiz kredi müjdesini bekliyor

Emekliler faizsiz kredi müjdesini bekliyor
ISPARTA 0
böcüzade

Emekliler faizsiz kredi müjdesini bekliyor

Kamu bankaları emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verecek. Vatandaş, üst limiti 45 bin lira olarak belirlenen krediyi maaşını ödeyen bankadan alabilecek.

 

EMEKLİYE MÜJDE

Emeklilerin nakit sıkıntısını giderecek çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda emeklilere faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi de gündemde. Buna göre emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek. Yapılacak düzenlemeyle emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredi açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Üst limiti 45 bin lira olacak. 

HAZIRLIK YAPILIYOR

Henüz masada olan ve çalışmaları devam eden proje netleştiğinde kamuoyuna açıklama yapılacak. Bazı bankalar şu anda kendilerinden maaş alan emeklilere ücretlerinin 10 katı kadar kredi veriyor. Ancak bu kredilerde faiz uygulandığı için geri ödemelerde emekliler zorlanıyor. Yeni sistem gelirse kamu bankaları emeklilerden faiz almayacak. Krediler emsallerine göre hesaplı olacak Maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek. Bunun için herhangi bir faiz ya da vade farkı alınmayacak. Üzerinde çalışılan ikinci konu ise emeklilerin maaş aldıkları bankalardan gelecek kredilerle ilgili. Bunun için bankalara teklif götürülecek.

HESAPTAN KESİLECEK 

Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Buna göre emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Emekliler krediyi isterlerse daha az kullanabilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde kesilecek. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak. 

Emeklilere nefes aldıracak faizsiz kredi düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor.

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